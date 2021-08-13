9 августа команда проекта получили уведомление от Министерства информации, в котором говорилось, что доступ к сайту ограничен в Беларуси , так как сайт является площадкой «для сбора подписей под петициями протестного характера, направленных на дестабилизацию обстановки в Республике Беларусь».





Также, по мнению Мининформа, на сайте публиковались петиции, содержащие информацию, дискредитирующую законодательную систему Беларуси, деятельность Национального собрания, ЦИК, призывы признать недействительными президентские выборы, активно участвовать в прекращении работы по внесению изменений у Конституции и нормативные правовые акты.





Также текст петиций «способствует формированию источников угроз национальной безопасности, заключающихся в использовании в политической, общественной деятельности методом, заведомо направленных на дестабилизацию обстановки в Республике Беларусь».





Как следует из приказа Миниформа, претензии возникли к следующим петициям:





«О внесении изменений в Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях в части усиления ответственности по ст. 23.34. и 23.4»;





«Опубликовать написанный текст новой Конституции и провести расследование в отношении председателя ЦИК»;





«Прызнаць выбары прэзідэнта Рэспубліка Беларусь несапраўднымі»;





«Заявление о признании Координационного Совета от 28 сентября 2020 года».