МВД опровергает информацию о минировании РОВД и райисполкома в Жабинке
В МВД опровергли информацию о минировании Жабинковского РОВД и райисполкома.
Сообщение об этом было опубликовано в телеграм-канале ведомства.
- Некоторые экстремистские телеграм-каналы сегодня распространяют череду фейковых сенсаций. Хотелось бы отметить, что информация о минировании Жабинковского РОВД и райисполкома через электронную почту не соответствует действительности, - заявили в МВД.
И добавили, что информация о замыкании железнодорожных путей также не соответствует действительности.
- Органы государственной власти функционируют в обычном режиме. Мы и далее продолжаем реагировать на вбросы и разоблачать фейки, - заявили в МВД.
Источник: KP.BY
09:23 13/08/2021
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