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Первая и единственная в 2021 году пятница 13-е: что нельзя делать, чтобы не привлечь несчастье

В 2021-ом году только одна пятница 13-е и это сегодня!

В прошлом году «мистическая» дата выпадала дважды - в марте и ноябре. А в 2022-ом году пятница 13-е будет в мае. «Комсомолка» узнала, что говорят приметы и астрологии об этом днем.

Скажем сразу, пятницу 13-е считают «днем неприятностей» только из-за суеверий и мифов, в истории в действительности не так много трагических событий произошли 13-го числа, примерно столько же, сколько и в любой другой день.

Однако люди, которые, действительно, боятся пятницы 13-го есть, для такой фобии выделен даже отдельный термин «параскаведекатриафобия», сообщает Википедия.

Тем не менее, многие народности годами приписывали этому дню что-то мистическое, выработали правила и приметы. Посмотрим, какие.

Например, многие верят, что не стоит назначать на пятницу 13-е важные поездки, встречи и любые рискованные предприятия. Из-за мистики и «ведьминского» оттенка этого дня есть поверья, что в пятницу 13-го нельзя долго смотреться в зеркало, запрещено одалживать деньги, чтобы из дома не исчезли счастье и богатство. Лучше перенести на другую дату стрижку ногтей и волосы, и даже не ходить в баню, что избежать проблем со здоровьем.

Ссора в пятницу 13-го вообще может привести к разрыву отношений с данным человеком. Также лучше избегать любых финансовых манипуляций: получения кредитов, крупных трат, рискованных вкладов и так далее. Есть поверье, что и жениться в пятницу 13-го не стоит, мол, брак будет недолгим. Однако и любые привороты, отвороты или гадания в этот день тоже не рекомендованы - могут обернуться против человека.

Кроме того, в пятницу 13-го нельзя говорить слово «черт», а также надевать одежду коричневого цвета. А выходя из здания нельзя оглядываться.

Правда, астрологи пятницу 13-е совсем не боятся, а наоборот ждут от даты только хорошее.

- В пятницу 13-го августа будет, помимо прочего, новолуние. Это всегда обновление. Начнется новый цикл, старые процессы и дела завершается. Так что самое время дать рост новым планам, - рассказала ресурсу «Вечерняя Москва» астролог Татьяна Орлова. - Однако новолуние сейчас попадет на позицию с Плутона, планеты-вредителя, который может дать переменам резкий ход.

Что это означает? Перемены, о которых человек долго размышлял начнут резко и словно сами собой сбываться, возможно даже и неприятно.

- В целом, для кого-то эта пятница станет действительно решающей. Но перемен бояться не стоит, все они носят закономерный характер, - успокоила астролог.
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