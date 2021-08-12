Во время встречи в Осло / twitter.com/Tsihanouskaya​





"Благодарна белорусской диаспоре за активную работу за заграницу, пикеты и сохранение Беларуси в повестке дня, — написала Тихановская в Twitter. — Давайте продолжим нашу борьбу до тех пор, пока все люди на нашей Родине не станут свободными".





Тихановская находится в Норвегии с рабочим визитом, передае Еврорадио. Среди запланированных встреч — разговор с исполнительным директором Yara, норвежской компании, приобретающей удобрения у "Беларуськалия".













Во время встречи в Осло / twitter.com/Tsihanouskaya