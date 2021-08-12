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Светлана Тихановская встретилась с белорусами Норвегии

12 августа Светлана Тихановская встретилась с белорусами Норвегии. В Осло собралось более ста человек.

Во время встречи в Осло / twitter.com/Tsihanouskaya​

"Благодарна белорусской диаспоре за активную работу за заграницу, пикеты и сохранение Беларуси в повестке дня, — написала Тихановская в Twitter. — Давайте продолжим нашу борьбу до тех пор, пока все люди на нашей Родине не станут свободными".

Тихановская находится в Норвегии с рабочим визитом, передае Еврорадио. Среди запланированных встреч — разговор с исполнительным директором Yara, норвежской компании, приобретающей удобрения у "Беларуськалия".



Во время встречи в Осло / twitter.com/Tsihanouskaya
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