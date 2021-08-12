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До 12 октября Александру Федуте продлили срок содержания под стражей

Александру Федуте продлили срок содержания под стражей до 12 октября. Об этом в Facebook сообщила его жена Марина Шибко. Она пишет, что следственные действия с ним не проводились уже три месяца.


Политолог и литературовед Федута обвиняется в "заговоре с целью захвата [в Беларуси] власти неконституционным путём". В апреле 2021-го он был задержан в Москве и вывезен в нашу страну. Александр Лукашенко тогда заявил о раскрытии "госпереворота" и готовящемся "покушении" на него.

Александр Федута находится в СИЗО КГБ, передает Еврорадио. Жена передала ему телевизор. Она пишет, что Александр похудел, бывшие сокамерники "штаны ему вшили".

Шибко: "Жару перенёс сносно, вырвали зуб очень удачно, но возобновилась подагра, ковыляет, а палочку нельзя взять".

Федута много читает и пишет: "Передал рукопись по [Владимиру] Короткевичу на прочтение следователю, чтобы потом передать мне".

Александр Федута знает о "зачистке" в Беларуси гражданского общества. "Пишет, что не укладывается в голове закрытие НГО", — добавляет Марина Шибко.
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