







Об этом сообщил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич во время посещения Александром Лукашенко предприятия «БелВитунифарм».





Он рассказал, пишет belmarket.by, что в создании препарата принимает участие комплексная рабочая группа, состоящая из специалистов разных областей — вирусологов, эпидемиологов, специалистов по фарминдустрии, проектировщиков и других экспертов.





"Как только был получен лабораторно подтвержденный прототип вакцины, мы сразу начали задумываться, каким же образом мы можем ее масштабировать, чтобы она получилась качественной, безопасной и экономически выгодной", — сказал министр.





Для производства вакцины «БелВитунифарм» собирается построить новый корпус, территория для этого уже подготовлена. На первый этап разработки направлено 10 миллионов рублей.