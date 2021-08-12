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К 2023 году планируют наладить выпуск белорусской вакцины от коронавируса

Выпуск белорусской вакцины от коронавируса планируют наладить к 2023 году Белорусскую вакцину от коронавируса планируют выпустить в гражданский оборот только в 2023 году.



Об этом сообщил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич во время посещения Александром Лукашенко предприятия «БелВитунифарм». 

Он рассказал, пишет belmarket.by, что в создании препарата принимает участие комплексная рабочая группа, состоящая из специалистов разных областей — вирусологов, эпидемиологов, специалистов по фарминдустрии, проектировщиков и других экспертов.

"Как только был получен лабораторно подтвержденный прототип вакцины, мы сразу начали задумываться, каким же образом мы можем ее масштабировать, чтобы она получилась качественной, безопасной и экономически выгодной", — сказал министр.

Для производства вакцины «БелВитунифарм» собирается построить новый корпус, территория для этого уже подготовлена. На первый этап разработки направлено 10 миллионов рублей.
 
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