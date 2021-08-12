В санатории под Сморгонью в детском лагере «Лесная поляна» у детей обнаружили коронавирус
В четверг, 12.08.2021, министерство здравоохранения Беларуси сообщило о заражениях детей коронавирусом в оздоровительном центре «Лесная поляна» под Сморгонью.
Как рассказали в Минздраве, все зараженные коронавирусом выявлено, проведено тестирование и контактировавших с ними, пишет newsbel.by. У большинства болезнь протекает бессимптомно. Точное число пациентов не называется.
Дети и взрослые получают необходимое лечение.
Специалисты учреждений здравоохранения и санитарно-эпидемиологической службы Гродненской области, Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Министерства здравоохранения проводят эпидемиологическое расследование.
19:53 12/08/2021
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