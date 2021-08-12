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В санатории под Сморгонью в детском лагере «Лесная поляна» у детей обнаружили коронавирус

В четверг, 12.08.2021, министерство здравоохранения Беларуси сообщило о заражениях детей коронавирусом в оздоровительном центре «Лесная поляна» под Сморгонью.


Как рассказали в Минздраве, все зараженные коронавирусом выявлено, проведено тестирование и контактировавших с ними, пишет newsbel.by. У большинства болезнь протекает бессимптомно. Точное число пациентов не называется.

Дети и взрослые получают необходимое лечение. 

Специалисты учреждений здравоохранения и санитарно-эпидемиологической службы Гродненской области, Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Министерства здравоохранения проводят эпидемиологическое расследование.
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