В санатории под Сморгонью в детском лагере «Лесная поляна» у детей обнаружили коронавирус

В четверг, 12.08.2021, министерство здравоохранения Беларуси сообщило о заражениях детей коронавирусом в оздоровительном центре «Лесная поляна» под Сморгонью.