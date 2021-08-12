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До 4,5 года колонии. В Бресте огласили приговор третьей группе обвиняемых в массовых беспорядках

Приговор третьей группе обвиняемых в августовских беспорядках в Бресте огласили 12 августа, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».

Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: pixbay.com


На скамье подсудимых оказались десять человек, пишет Zerkalo.io. Всех их признали виновными в массовых беспорядках 10 августа прошлого года в Бресте.

Антону Сотникову назначили 4,5 года колонии, Роману Гвозделке, Вадиму Жилинскому, Денису Жуку, Юрию Кузьмичу — 4 года лишения свободы, Никите Гончарову, Дмитрию Туру — 3,5 года, Дмитрию Князеву, Дмитрию Панько и несовершеннолетнему Максиму Шатохину — 3 года.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. Администрация брестского СИЗО, где содержатся обвиняемые, поставила всех 10 человек на профилактический учет, как «склонных к экстремизму».
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