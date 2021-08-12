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Частную школу "Город Солнца" тоже ликвидируют

Минские власти решили ликвидировать учреждение образования «Учебно-педагогический комплекс детский сад — средняя школа «Город Солнца». Эта частная школа была зарегистрирована в 2017 году, и у ее истоков стояла в том числе супружеская пара предпринимателей Геннадия и Татьяны Есис.


Для учредителей школы ликвидация стала неожиданностью, пишет Office Life. Еще в июне она хотела расширяться — открыла более десяти вакансий, в основном для учителей.

Школу ликвидируют по тому же решению Мингорисполкома № 53, что и проект «Имена», а также Бизнес-школу ИПМ и ряд других НКО. Как стало известно, некоторым организациям, которые ликвидируются по этому документу, власти прислали письма с формулировкой «в связи с неосуществлением предпринимательской деятельности в течение 24 месяцев».

Данные о ликвидации других негосударственных школ как по решению Мингорисполкома, так и через суды отсутствуют. В редакцию поступила неофициальная информация о том, что арестованы счета некоторых частных учебных заведения. Однако подтверждения этому пока нет.
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