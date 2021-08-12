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В Гомеле милиция с помощью дронов будет выявлять распивающих спиртные напитки в общественных местах

Для обнаружения граждан, распивающих спиртные напитки в общественных местах, гомельская милиция начала использовать квадрокоптер. Эксперимент с участием дрона провели во время дежурства на прошедших выходных.


Как рассказал первый заместитель начальника УВД Гомельского облисполкома Анатолий Васильев, аппарат работал в местах массового отдыха горожан: у воды, в парках и скверах. Если на изображении, сделанном с высоты, был заметен процесс распития спиртного, туда направлялся наряд милиции.

В частности, пишет progomel.by, квадрокоптер опробовали над Роповским озером. Быстро обойти береговую линию водоёма не так просто. В тоже время дрону для этого потребовалось несколько минут. На основе полученных данных сотрудники милиции обнаружили в зарослях компанию мужчин, которые, сверкая бутылками, отдыхали у озера и время от времени освежались в воде. В целях их же собственной безопасности отдыхающих попросили покинуть место отдыха и не нарушать закон.

В УВД Гомельского облисполкома отметили, что данные эксперимента будут изучены. На их основе будет изучена целесообразность использования квадрокоптера в работе милиции.
Источник:  Дарья Стрельченко, "Гомельские ведомости"
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