



В правительстве одобрили совмещение централизованного тестирования и выпускных экзаменов в школах, изменения могут вступить в силу до 1 сентября 2022 года, заявил в четверг премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время совещания по вопросам образования.





Он отметил, пишет Sputnik, что предложения Минобразования уже неоднократно рассматривались в правительстве. По словам главы Совмина, новые подходы в системе образования проработаны и поддержаны не только педагогами, но и широким кругом общественности.





Министр образования Игорь Карпенко сообщил, что совмещение экзаменов по математике, русскому или белорусскому языкам с ЦТ по этим предметам поможет в первую очередь снизить нагрузку на выпускников 11-го класса.





Внутренние экзамены останутся





Также глава Минобра предложил сохранить тестирование как основное вступительное испытание в вузы – ЦТ наиболее объективно и беспристрастно позволяет оценить знания и исключить коррупционный фактор.





Останется и внутренний экзамен по профильному предмету в вузах при поступлении на творческие, сельскохозяйственные, педагогические специальности.

Кроме того, такой экзамен устанавливается дополнительно для абитуриентов-"целевиков".





Помимо всего прочего, в правительстве предложили зачислять без вступительных экзаменов не только победителей республиканских и международных олимпиад, но и внутриуниверситетских.





Платники получат статус молодого специалиста





Министр напомнил, что в августе состоится республиканский педсовет, на котором в том числе обсудят новый Кодекс об образовании. Одно из ключевых позиций в новой редакции Кодекса – предоставление статуса молодого специалиста выпускникам, учившимся платно и желающим получить распределение на первое рабочее место.





По словам Карпенко, такие выпускники получит гарантированное рабочее место, денежную компенсацию в связи с переездом на место работы, единовременное пособие в размере оклада при трудоустройстве на первое рабочее место, а также ежемесячные выплаты в течение всего срока отработки – до 30 процентов от оклада.





"С другой стороны, государство также получит определенный эффект. Это будет способствовать снижению безработицы среди молодежи, закреплению молодых кадров на рабочих местах", – резюмировал глава Минобразования.





Предложения Минобразования по изменению вступительной кампании, поддержал Александр Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании.





Ранее министр образования Игорь Карпенко озвучивал вариант возможного совмещения традиционного централизованного тестирования с элементом внутреннего экзамена либо внутреннего собеседования. Глава ведомства отмечал, что на подготовку методической базы и новой программной документации уйдет примерно 2 года.