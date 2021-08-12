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В Беларуси не получилось сделать аналог «Спутника»

Сейчас белорусские ученые работают над созданием «убитой» инактивированной вакцины – по такому принципу работает китайская вакцина, которую применяют в Беларуси

Александр Косинец признался: в стране не получилось сделать аналог «Спутника».

Александр Лукашенко 12 августа посетил предприятие «БелВитунифарм», где планируется организовать производство белорусской вакцины от коронавируса. На совещании по вопросу разработки противовирусных вакцин Лукашенко рассказал о борьбе с коронавирусом. Ему рассказали о том, как продвигается создание белорусской вакцины от коронавируса. Выяснилось, пишет kp.by, что создать аналог российского «Спутника» в Беларуси не получилось:

- Здесь полностью налажена система производства. Здесь от начала до завершения должна она производиться. И перевозить ее никуда не надо. И параллельно, когда будет построено здание, будет производиться по классическому пути инактивированная вакцина – только в больших объемах, - доложил Александру Лукашенко помощник президента Александр Косинец.

- Инактивированная – это не та, что в России? – уточнил Лукашенко.

- Нет. Александр Григорьевич, тот не получился вариант. Республиканский центр эпидемиологии и микробиологии получил культуру клеток, получил аденовирус первого введения, второго, не смогли…

- Ну ладно, не ругайся матом, там разберемся.

- Не буду ругаться, хорошо, ответил Косинец.

Инактивированная вакцина (или «убитая» вакцина) состоит из микробных частиц, которые выращены в культуре, а затем были убиты при помощи метода термической обработки либо воздействием клеточного яда. Это старая и хорошо изученная технология. Но есть и недостаток инактивированных вакцин: имунный ответ может быть короче - то есть антитела будут быстрее пропадать, и нужно будет делать ревакцинацию. По такому принципу работает китайская вакцина, которую применяют в Беларуси. Российский «Спутник» работает по другому принципу: он разработан на основе аденовируса, который является «транспортным средством», доставляющим в клетки человека отдельный ген (белка S) коронавируса.

Еще один вид вакцин - мРНК-вакцины, по этому принципу работают вакцины Pfizer и Moderna.
Источник: Григорий Грибов
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