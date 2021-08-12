



С 9 сентября самолеты компании «Северсталь» начинают полеты из Череповца в Минск. Рейсы по направлению Череповец-Минск-Череповец будут регулярными, сообщает blizko.by со ссылкой на телеграм-канал Национального аэропорта Минск в четверг.

Полеты будут выполняться дважды в неделю по четвергам и воскресеньям на Bombardier CRJ 200 вместимостью 50 пассажиров. Вылетать из Череповца рейс будет в 09.00, прибывать в Минск в 10.30. Вылет из Минска в Череповец – в 11.20, прилет – в 12.50. Время в пути: 1 час 30 минут.



