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Oops! На гербе Гродненской епархии БПЦ исчезла бело-красно-белая лента

На гербе Гродненской епархии Белорусской православной церкви убрали бело-красно-белую ленту

Ее заменили филетовой, заметил православный священник Алексадр Шрамко. 

"Как говорят, комментарии излишни. На тему ревизии церковных символов и архиерейских убранств грустно шутили, но ведь оно и пошло по этому пути. Ведь нет бога, кроме кесаря", — подытожил он.



Бело-красно-белые ленты присутствуют на убранстве православных архиепископов — в том числе митрополита Вениамина, который возглавляет БПЦ.

Кстати, 9 августа Вениамин встретился с Карпенковым и Павличенко и молился за "дарование мира беларусскому народу и прекращение распространения вредоносного поветрия".
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