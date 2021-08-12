Ее заменили филетовой, заметил православный священник Алексадр Шрамко.





"Как говорят, комментарии излишни. На тему ревизии церковных символов и архиерейских убранств грустно шутили, но ведь оно и пошло по этому пути. Ведь нет бога, кроме кесаря", — подытожил он.













Бело-красно-белые ленты присутствуют на убранстве православных архиепископов — в том числе митрополита Вениамина, который возглавляет БПЦ.











