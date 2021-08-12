Вот только на магазине «Одежда для всей семьи» в самом центре деревни Рубель Столинского района флаг закрепили странным образом, «вверх ногами».





Магазин находится рядом с сельсоветом, здесь же располагается и пункт охраны общественного порядка. А там люди государевы, в государственных символах разбираются. Но…





Вот если бы это был БЧБ-флаг, сразу заметили бы, комментируют ситуацию сельчане.