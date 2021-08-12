На сельском магазине повесили госфлаг...
Государственные флаги сейчас вывешивают на каждом административном здании, социальных и торговых объектах. Таково распоряжение властей.
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снимок был сделан 2 августа
Вот только на магазине «Одежда для всей семьи» в самом центре деревни Рубель Столинского района флаг закрепили странным образом, «вверх ногами».
Магазин находится рядом с сельсоветом, здесь же располагается и пункт охраны общественного порядка. А там люди государевы, в государственных символах разбираются. Но…
Вот если бы это был БЧБ-флаг, сразу заметили бы, комментируют ситуацию сельчане.
Источник: media-polesye.by
12:57 12/08/2021
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