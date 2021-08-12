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Год назад не стало Александра Вихора

Шел к девушке на свидание, задержал ОМОН - умер в реанимации

Год назад не стало Александра Вихора
25-летний житель Гомеля ушел из жизни в ночь с 11 на 12 августа в реанимационном отделении местной туберкулезной больницы.

Туда Александра Вихора доставили из СИЗО после неоднократных избиений, напоминает Вясна.

9 августа молодого человека, который шел на свидание с девушкой, в центре города задержал ОМОН. После этого он был в РОВД, ИВС и СИЗО, откуда парня в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Сначала следователи сообщили родителям, что их сын умер от передозировки наркотиков. Однако впоследствии, когда в его крови не обнаружили ни следов алкоголя, ни наркотиков, СК сообщил, что причиной смерти стали «заболевания сердечно-сосудистой системы, которые внезапно обострились».

На этом основании было отказано в возбуждении уголовного дела по факту гибели Александра Вихора. Также ни в чьих действиях  по отношению к нему не установили состава преступления.

Александра Вихора белорусы считают погибшим во время протестов в августе 2020 года.
Источник: gazetaby.com
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