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Сотрудница отдела принудительного наказания списала почти 600 долгов

За "злоупотребление служебными полномочиями" задержана 25-летняя заведующая сектором отдела принудительного исполнения

По данным правоохранителей, в течение прошлого года девушка оставляла без исполнения исполнительные документы, по которым вносила ложные сведения об их направлении по местам работы должников для обращения взыскания на их зарплату. 

Фактически исполнительные листы никуда не направлялись либо уходили по адресам организаций, где должники вообще не были трудоустроены. Сами исполнительные производства списывались в архив.

Сотрудница ОПИ фактически не принимала мер по взысканию сумм требований по исполнительным документам, а вносила фиктивные сведения об их направлении по местам работы должников.

Таким образом она "незаконно и необоснованно" окончила минимум 598 исполнительных производств по взысканию сумм в доход государства, а также в интересах физических и юридических лиц. 
Источник: minsknews.by
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