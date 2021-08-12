



Об этом она сообщила в письме. Ольга написала, что сидит в камере одна.





"Здесь немного легче, чем в ШИЗО, — рассказала она. — Разрешается писать и получать письма, читать книги, есть расческа и кремы. Прогулка во дворике — 30 минут ежедневно, на ночь дают матрас, подушку и постельное белье. Здесь еще разрешается отовариваться на 58 рублей в месяц, но сами туда не ходим, а отдаем список, и продукты приносят в камеру. Курить можно только раз в день во время прогулки. Кофе к сожалению, свой тоже нельзя здесь делать, а только тот, что покупаешь здесь в отоварке".





Она попросила очень не переживать и передала всем большой привет и благодарность за поддержку. Также Ольга просит держаться и выражает надежду, что "все скоро обязательно будет хорошо".





Ранее Ольга Класковская больше месяца провела в карцере. Она болеет и чувствует себя плохо, и мама очень надеялась на плановую встречу с дочерью в колонии в августе. Но Ольга находится в Гомельской колонии №4 с 3 марта, но ей не разрешили еще ни одной встречи с родными — родителями и дочерью. Ранее Ольга сообщала, что получила письмо от Воскресенского с предложением написать прошение о помиловании, но она категорически отказалась, так как не считает себя виновной.





Ольга Александровна Класковская – бывшая журналистка "Народной воли". 17 декабря в суде Ленинского района Минска началось рассмотрение уголовного дела в отношении Ольги Класковской, а также Максима Бабича и Артура Булавского. Для Ольги запросили 2 года колонии. 22 декабря суд вынес именно такой приговор.





Поддержать Ольгу письмами солидарности можно по адресу:





ИК №4. 246035, г. Гомель, вул. Антошкина, 3

Ольге Александровне Класковской