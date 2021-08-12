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Латвия тоже протянет колючку на границе с Беларусью

Последние несколько дней Латвия фиксирует резкое увеличение числа нелегальных мигрантов на границе с Беларусью

Латвия намерена установить ограждение из колючей проволоки на границе с Беларусью. Планируется, что это будет сделано уже в этом году. Финансирование проекта составит 1,7 миллиона евро. Информация об этом была опубликована на сайте МВД Латвии.

Отмечается, что также на латвийско-белорусской границе будет построена дополнительная инфраструктура для защиты границы. На это планируют потратить в 2022 году 14 миллионов евро, в 2023 году – 18,9 миллионов евро, в 2024 году – 6 миллионов евро. 

Данное предложение было одобрено правительством Латвии в среду,11 августа.

KP.BY напоминает, что последние несколько дней Латвия фиксирует увеличение числа нелегальных мигрантов на белорусско-литовской границе.
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