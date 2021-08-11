Georgian Airways возобновила регулярные полеты между Тбилиси и Минском
11 августа грузинская авиакомпания Georgian Airways возобновила регулярные полеты по маршруту Тбилиси — Минск — Тбилиси.
Информацию сообщает blizko.by со ссылкой на пресс-службу Национального аэропорта Минск. Сегодня здесь встретили выполнявший первый рейс борт Boeing 737-700.
Рейсы по маршруту Тбилиси – Минск – Тбилиси будут выполняться три раза в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям на самолетах Boeing 737-700/800 вместимостью 180 пассажиров.
21:38 11/08/2021
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