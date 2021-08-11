



Информацию сообщает blizko.by со ссылкой на пресс-службу Национального аэропорта Минск. Сегодня здесь встретили выполнявший первый рейс борт Boeing 737-700.

Рейсы по маршруту Тбилиси – Минск – Тбилиси будут выполняться три раза в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям на самолетах Boeing 737-700/800 вместимостью 180 пассажиров.