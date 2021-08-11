+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Georgian Airways возобновила регулярные полеты между Тбилиси и Минском

11 августа грузинская авиакомпания Georgian Airways возобновила регулярные полеты по маршруту Тбилиси — Минск — Тбилиси.


Информацию сообщает blizko.by со ссылкой на пресс-службу Национального аэропорта Минск. Сегодня здесь встретили выполнявший первый рейс борт Boeing 737-700.
 
Рейсы по маршруту Тбилиси – Минск – Тбилиси будут выполняться три раза в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям на самолетах Boeing 737-700/800 вместимостью 180 пассажиров.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]