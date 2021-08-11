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В Германии медсестра вместо вакцины от COVID-19 привила тысячи людей

В Германии медсестру Красного Креста подозревают в том, что она прививала местных жителей физраствором вместо вакцин от COVID-19. Об этом 11 августа пишет The Guardian.

Фото: EPA

Власти региона на севере ФРГ призвали примерно 8600 жителей сделать еще одну прививку против коронавируса.  

Издание отмечает, пишет Гордон что хотя физраствор не является вредным для организма, большинство пострадавших – пожилые люди с высоким риском заражения коронавирусом.

По данным полиции, медсестра неоднократно скептично высказывалась в соцсетях относительно вакцинации от COVID-19. Правоохранители изучают мотивы действий сотрудницы Красного Креста.

Контекст:

По данным федерального министерства здравоохранения, в Германии вакцинируют против коронавируса препаратами от Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson.

На 10 августа в стране хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19 получило более 52,1 млн человек (62,7% от общей численности населения), 46,2 млн (55,6%) – полностью вакцинированы.
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