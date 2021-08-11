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По словам нашей читательницы, пишет Zerkalo.io, люди у поликлиники стоят каждое утро в надежде получить талон, чтобы отвести ребенка к стоматологу и вылечить зубы. Самой же брестчанке взять его для дочки-первоклассницы пока не удалось.





— В первый раз я приехала за талоном в будний день на прошлой неделе. Регистратура открывается в 7.30 и начинает их выдавать. Я была там в районе 7.20. В это время возле регистратуры уже стояло человек 40. Я заняла очередь. Люди получали талоны. Когда передо мной осталось человек 10, талоны на лечение закончились. На осмотр остались, а на лечение — нет. Подумала, что просто нужно приехать раньше, — рассказывает девушка.





В следующий раз, по ее словам, у регистратуры она была в 6.40. Но опять увидела очередь из человек 40.





— «Вы здесь ночуете?!», спросила у тех, кто стоял самый первый. Мне ответили, что они пришли к 5.00, — продолжает собеседница. — Я уже поняла, что талон нам, скорее всего, не достанется. Но все, кто пришел, все равно стояли с надеждой его получить. Однако регистратура снова выдала 36 талонов и на этом они закончились. Люди стали возмущаться, мол, у нас бесплатная медицина, но залечить ребенку зубы невозможно. А я пошла к заведующему.





Фото: от читательницы





Как говорит брестчанка, врач выглядел взволнованным и растерянным.





— Я не ругалась, просто спросила, почему на такую большую поликлинику выдают всего 36 талонов в день? Почему мы не можем лечить своих детей? У них же молочные зубы, зачем сейчас ехать в частные стоматологические клиники, ставить пломбы по 70 рублей, если через год эти зубы выпадут. Заведующий мне ответил, что у них осталось всего несколько врачей на всю поликлинику и просто не хватает сил всех принять. Мол, они пашут по 12 часов 6 дней в неделю, — пересказывает слова заведующего собеседница. — Я не стала просить его выйти к возмущенным людям и объяснить, почему такая ситуация получилась. Решила объяснить сама.





Люди, стоявшие в очереди позвонили в горисполком. Там им дали несколько номеров.





— По одному из них сняла трубку какая-то сотрудница, сказала, что главного врача нет, будет к 11.00. Но к этому времени он тоже не появился. У ребенка 1 сентября на носу, а я даже не могу ему зубы полечить. Получается потом школу пропускать, чтобы это сделать. Решила, что это дело так просто оставлять нельзя. Позвонила заведующей филиалом № 1 — это и есть наша детская стоматологическая поликлиника. Подняла снова вопрос про 36 талонов и нехватку врачей. Она сказала, что ситуация известна вышестоящим органам. Вакансии размещены в центре занятости. Но никто пока не идет и она нам ничем помочь не можем. Еще она сказала, что в июле была предварительная запись на месяц вперед на лечение. Где это было написано, что будет предварительна запись, я не видела.





Девушка говорит, что сейчас в поликлинике можно попасть только к дежурному врачу по острой боли, но он не ставит пломбы. И не выдает талоны на следующий раз.





— Он закладывает лекарство в зуб и говорит, мол, на следующий раз записывайтесь к врачу сами. Лекарство может быть, как нам сказали, 12−13 дней. Дальше нужно ставить пломбу. Иначе зуб начинает разрушаться. Вот у моей дочки лекарство стояло 13 дней, мы не успели взять талон. Что теперь делать? Сходить в другую бесплатную поликлинику, где больше врачей, нам не предлагали.





В регистратуре Брестской детской стоматологии то, что на прием невозможно попасть из-за нехватки врачей, подтвердили.





— Каждый день у нас талоны с понедельника по пятницу с 7.30 утра, — сказала регистратор нашему журналисту, когда он позвонил туда как частное лицо.





На вопрос, почему выдают мало талонов, она ответила:





— Нет врачей. Я не знаю, что вам ответить. Если хотите, могу дать телефон главного врача. Талонов определенное количество есть, мы их выдаем.





Оперативно дозвониться до заведующей филиалом нам не удалось — телефон был занят.





Мы посмотрели, есть ли вакансии в Общереспубликанском банке вакансий от Брестской детской стоматологической поликлиники. Их оказалось 15. Правда, это на всю Брестскую стоматологическую поликлинику, филиалом которой детская является. Там ищут 12 врачей — стоматологов-терапевтов и стоматологов-хирургов. Зарплату предлагают от 750 рублей. Еще нужны 3 медсестры. Зарплата от 554 рублей.





Сейчас в Общереспубликанском банке вакансий по всей республике есть 4456 вакансии для врачей, 2905 — для медсестер, 986 — для фельдшеров и 1835 — для санитаров. Это значит, что белорусской системе здравоохранения не хватает минимум 10 184 медработника, не считая лаборантов, фармацевтов, медицинских регистраторов и прочих. Однако стоит отметить, что поиск по запросу «фельдшер» и «врач» включает и ветеринарных специалистов.





На начало 2020 года в банке вакансий было около 2900 вакансий для врачей и 3000 с лишним для медсестер.















