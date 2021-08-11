Фото: Мария Ван Керхове, эксперт ВОЗ (twitter.com mvankerkhove)





Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова эксперта ВОЗ Марии Ван Керхове во время брифинга в Женеве.





"Предварительные данные, полученные из Нью-Йорка, свидетельствуют о том, что этот вариант ("Йота" - ред.) не приводит к более тяжелому заболеванию и не приводит к более серьезной вспышке заражений", - сказала она.





Эксперт ВОЗ добавила, что в районах США, где большинство случаев были связаны с "Йота", уже начинает доминировать штамм "Дельта".





"Таким образом, вариант "Дельта", кажется, преобладает над вариантом "Йота", - отметила Ван Керхове.





В США заявили, что штамм "Йота" является более смертоносным, чем другие варианты коронавируса.