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В Беларуси прекращает деятельность представительство DVV International

В Беларуси прекращает деятельность представительство DVV International. Причиной такого шага называется отказ белорусской стороны в продлении разрешения на деятельность.

Сотрудники представительства / dvv-international.org.ua​

Представительство DVV International работало в нашей стране с 2009 года, содействовало деятельности в сфере образования, науки, культуры, просвещения и т. д.

"В течение 12 лет наши усилия были направлены на развитие сферы дополнительного образования взрослых в Беларуси, — говорится в заявлении. — Мы отстаивали право на образование для различных целевых групп..., продвигали идеи учебных сообществ и городов, поддерживали центры образования взрослых, помогали воплощать в жизнь мини-проекты в городах и селах, сотрудничали с организациями из государственного и общественного сектора".

Отмечается, пишет Еврорадио, что вместе с партнёрами представительство DVV International реализовало 15 крупных проектов, поддержало многие малые проектные инициативы, около тысячи мероприятий, участниками которых стали более 30 тысяч человек. "Мы привлекли в страну около четырёх миллионов евро", — говорится в заявлении.

Закрытие представительства DVV International происходит на фоне "зачистки" гражданского общества в Беларуси и контрсанкций властей.
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