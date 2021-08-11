+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Трое жителей Чечерска подозреваются в разжигании социальной вражды

За разжигание социальной вражды задержаны трое жителей Чечерска.


Информацию об этом разместила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в официальном Telegram-канале, сообщает gp.by со ссылкой на БЕЛТА.

Оперативники областного управления ГУБОПиК и территориального отдела милиции вышли на 27-летнего рабочего частного предприятия, 28-летнего работника местного Дома культуры и 19-летнюю студентку одного из гомельских вузов. "6 июня этого года в различных общественных местах Чечерска они расклеили листовки с призывами к массовым беспорядкам, а также оказанию сопротивления сотрудникам милиции. Задержанные - сторонники леворадикальных анархистских взглядов", - уточняется в сообщении. Как выяснилось, готовые листовки молодые люди скачивали с деструктивного интернет-ресурса анархистского толка, распечатывали дома. 

По месту проживания молодых людей изъята компьютерная и множительная техника. 

Следователи дали правовую оценку действиям фигурантов в рамках уголовного дела за разжигание социальной вражды и розни.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]