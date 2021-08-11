



Органами прокуратуры проанализированы информационные сообщения, размещенные в чатах и каналах мессенджера Telegram «БДУ 97%», «Полоцк Новополоцк Страна Для Жизни Чат Свободу Сергею Тихановскому», «ВОЛА^», а также страничку ВКонтакте под ником «Алексей Жовнер».





- Установлено, пишет Kp.by, что в них содержались призывы к массовым беспорядкам и хулиганским действиям, актам вандализма, воспрепятствованию законной деятельности государственных органов и их дискредитации, применению насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, а также информация оскорбительного характера, разжигающая социальную вражду и рознь, сообщает Генпрокуратура. - Органы прокуратуры подготовили и направили в суды заявления о признании информационной продукции этих ресурсов экстремистскими материалами.





Сообщается, что судами удовлетворены заявления прокуроров в полном объеме и допущены немедленные исполнения решений, копии которых направлены в Министерство информации для включения в республиканский список экстремистских материалов и блокировки интернет-ресурсов, способствующих распространению таких материалов на территории Беларуси.







