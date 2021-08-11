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Дрон с помощью 5G просканировал солнечную электростанцию

«Даже там, где человек не может присутствовать персонально, при наличии сети стандарта 5G SA его глазами и руками могут стать различные умные устройства», – сказал замгендиректора А1 по техническим вопросам Кристиан Лаке.

Фото: А1

Компания А1 провела оценку состояния батарей на собственной солнечной электростанции, одной из крупнейших в Беларуси, с использованием возможностей тестовой сети стандарта 5G Standalone (SA), реализованной совместно с ZTE.

В ходе мониторинга был задействован дрон-вертолет aOrion, пишет belmir.by, который вел сбор инфракрасного изображения солнечных панелей для обработки и анализа их состояния параллельно с прямой видеотрансляцией в HD-разрешении.

Как утверждают в компании, это первый в стране опыт использования автономной сети 5G для управления беспилотным летательным аппаратом, а также сбора и передачи полученной с его помощью информации в режиме реального времени.

Для контроля за процессом производства «чистой» энергии были применены не только высокотехнологичные, но и экологически безопасные решения.

«На примере данного кейса удалось продемонстрировать преимущества сетей пятого поколения – низкие задержки и высокие скорости передачи данных», – отметил директор ИООО «ЗТЕ» (ZTE в Беларуси) Вэй Вэй.

Фото: А1

Возможности связи пятого поколения позволили исследовать состояние солнечных панелей на территории размером с 60 футбольных полей в автоматическом режиме и в реальном времени.

Полет профессионального дрона aOrion Electro может проходить 120 минут – рекордный показатель не только в сравнении с мультикоптерами, но и среди всех электрических вертолетов, включая пилотируемые.

Все это время установленное на нем оборудование передавало через тестовую сеть видео высокой четкости. Но устройство способно передавать и другие типы данных: изображения и даже массив точек для построения 3D-моделей объектов.

Управляется дрон также с использованием связи 5G, при этом скорость отклика значительно выше, чем в сетях мобильной связи других поколений.

Фото: А1

Это делает возможным так называемый полет одной кнопкой – в полностью автоматическом режиме, когда оператор задает лишь маршрутные точки и нужные параметры.

«Мы оснастили наш электрический вертолет 5G-модемом и выполнили тестовые полеты с использованием канала 5G. Следующий шаг – автономная инспекция солнечных батарей в парке А1», – пояснил основатель ООО «Альфа Орион» Вадим Черевко.

Решение, протестированное А1, aOrion и ZTE, в перспективе может применяться для инспекции различных объектов, например, нефте- и газопроводов, железнодорожных путей, линий электропередачи, доставки грузов, участия в дрон-рейсинге и прочих задач.

Также такие разработки могут стать основой для использования технологии 5G-слайсинга – возможности на программном уровне разделять сетевое пространство на сегменты, для каждого из которых задаются каналы с нужными параметрами подключения.
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