Британец совершит "Самый холодный заплыв на Земле"

Как известно, глобальное потепление приводит к стремительному таянию полярных ледников. Британский спортсмен Льюис Пью, известный своими заплывами в Арктике и Антарктике, объявил о своем намерении совершить «самый холодный заплыв на Земле». Об этом стало известно в среду, 11 августа.