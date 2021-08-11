



Как сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна»





Ему предъявлены обвинения по ч.1 и ч.2 ст. 342 УК РБ (организация и финансирование групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок), части 2 ст. 363 УК РБ (сопротивление сотрудникам правоохранительных органов) и части 4 ст. 209 УК РБ (мошенничество в особо крупном размере).





Латыпов свою вину не признают ни по одному из пунктов обвинения.





Степан Латыпов — житель так называемой «Площади перемен» в Минске, пишет belmarket.by. Его задержали в сентябре 2020 года, когда он вместе с соседями хотел помешать попытке закрасить мурал с диджеями, которые незадолго до президентских выборов включили на провластном митинге протестную песню «Перемен».





1 июня Степан Латыпов попытался порезать себе горло во время заседания суда. После чего был госпитализирован, а суд перенесен.