



“Эти молодые люди вообще не поймут, что происходит на лекции по высшей математике или по физике. Тот, кто набирает на ЦТ при нынешней системе подсчета ниже 70 или 65 баллов, они вообще значков этих не знают. Все, что ниже 70 - уровень знаний 8-9 классов”, - пояснил Ливянт.





При этом в целом, пишет Смартпресс, нижняя планка для поступления в вузы в Беларуси находится в диапазоне 10-20 баллов по одному из предметов.





“При нынешней системе оценивания 10 или 20 баллов набирается методом “угадайки”. И если посмотрим средние баллы, они настолько низкие, что надо делать, как в Польше - то, что когда-то у нас было подготовительным отделением. Я не говорю, что надо не давать им поступать в вузы. Надо их на подготовительном отделении поднять на тот уровень, чтобы они могли достойно учиться в вузах”, - уверен Ливянт.



