«Пикетирование путем возложения цветов»: пришедшие почтить память Тарайковского получили «сутки» и штрафы
В суде Фрунзенского района в среду, 11 августа, рассмотрели дела трех минчан, которых в годовщину гибели Александра Тарайковского задержали у мемориала. Как сообщает лишенный регистрации ПЦ «Весна», все три дела рассматривала судья Юлия Чиж.
По данным правозащитников, пишет Zerkalo.io, первой вчера задержали 40-летнюю Наталью Шекову У женщины есть несовершеннолетний ребенок, тем не менее в отделении ее продержали до позднего вечера. Основанием стало «незаконное пикетирование путем возложения цветов». В суде Наталья пояснила, что у нее не было политических мотивов, а только человеческие: она вспомнила события прошлого года и решила возложить цветы на месте гибели Александра Тарайковского. Судья Юлия Чиж оштрафовала Шекову на 100 базовых (2900 рублей).
Алексея Латошу задержали на том же месте и тоже за цветы примерно в 17.20. Результат суда — 13 суток административного ареста. Дело рассматривала та же Юлия Чиж.
Спустя два часа на Пушкинской задержали еще одного минчанина — Константина Цавловского. В суде парень заявил, что принес цветы, чтобы почтить память погибшего, и не знал, что возложение цветов расценивается как «незаконное пикетирование». Судья Юлия Чиж приговорила его к 30 суткам ареста.
16:10 11/08/2021
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