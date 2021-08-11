



Наталью Шекову У женщины есть несовершеннолетний ребенок, тем не менее в отделении ее продержали до позднего вечера. Основанием стало «незаконное пикетирование путем возложения цветов». В суде Наталья пояснила, что у нее не было политических мотивов, а только человеческие: она вспомнила события прошлого года и решила возложить цветы на месте гибели Александра Тарайковского. Судья Юлия Чиж оштрафовала Шекову на 100 базовых (2900 рублей). По данным правозащитников, пишет Zerkalo.io, первой вчера задержали 40-летнююУ женщины есть несовершеннолетний ребенок, тем не менее в отделении ее продержали до позднего вечера. Основанием стало «незаконное пикетирование путем возложения цветов». В суде Наталья пояснила, что у нее не было политических мотивов, а только человеческие: она вспомнила события прошлого года и решила возложить цветы на месте гибели. Судьяоштрафовала Шекову на 100 базовых (2900 рублей).





Алексея Латошу задержали на том же месте и тоже за цветы примерно в 17.20. Результат суда — 13 суток административного ареста. Дело рассматривала та же Юлия Чиж.





Спустя два часа на Пушкинской задержали еще одного минчанина — Константина Цавловского. В суде парень заявил, что принес цветы, чтобы почтить память погибшего, и не знал, что возложение цветов расценивается как «незаконное пикетирование». Судья Юлия Чиж приговорила его к 30 суткам ареста.



