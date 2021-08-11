В Лицее БГУ новый директор
Назначен новый директор Лицея БГУ. Им стала Анна Чубарова, сообщает пресс-служба Министерства образования.
Она родилась в 1982 году. В 2005-м окончила биофак БГУ по специальности «биохимия», затем училась в магистратуре и аспирантуре, которую окончила в 2009 году, пишет Reform.by. Кандидатскую диссертацию защитила в 2014 году.
До назначения работала доцентом кафедры иммунологии и экологической эпидемиологии МГЭУ им. А. Д. Сахарова Белорусского государственного университета.
16:05 11/08/2021
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