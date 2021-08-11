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Из реанимации перевели Романа Когодовского, который вынес брата из огня

12-летнего Романа Когодовского перевели из реанимации в ожоговое отделение Республиканского ожогового центра БСМП. Его состояние удалось стабилизировать, сообщает пресс-служба Минздрава.

Роман Когодовский

Мальчик провел в реанимационном отделении 102 дня. За это время ему сделали 22 операции, пишет Еврорадио. Долгое время Рома был на аппарате ИВЛ.

28 апреля подросток из деревни Сидоровичи Мядельского района на своих руках вынес из горящего дома двухлетнего брата. Он получил многочисленные ожоги (более 60% тела), а также порезы от стекла.
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