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В Беларуси изменили правила въезда для иностранцев

В постановление Совмина №401 от 14 июля 2021 года внесены изменения в правила въезда в Беларусь иностранных граждан.


Так, при въезде в Беларусь вакцинированные от коронавируса иностранцы освобождаются от ПЦР-теста, а также от необходимости находиться в самоизоляции. При этом не имеет значения, из какой страны прибыл иностранный гражданин, сообщает Ежедневник со ссылкой на newsbel.by со ссылкой на постановление Совмина.

Белорусские эпидемиологи считают, что вакцинированные туристы не особо заразны, поэтому им нужно дать возможность путешествовать. Если иностранец едет в Беларусь на вакцинацию, то самоизоляция также не потребуется.

Для всех остальных (граждан РБ и невакцинированных иностранцев и лиц без гражданства) срок самоизоляции сокращается до 7 дней.
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