Учредитель проекта "Имена" Екатерина Синюк сообщила, что Следственный комитет отклонил ходатайство, в котором организация просила разблокировать счета, чтобы собранные на благотворительность деньги пошли проектам





Например, поисковому отряду "Ангел", или няням, которые смотрят в больницах за детьми-сиротами.





На арестованных счетах остается более 545 тысяч долларов.





Заплатить зарплату сотрудникам организации или уволить их "Имена" тоже не могут, пишет nashaniva







