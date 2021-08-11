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На счетах "Имен" остается $545 тысяч. СК не разрешил отдать их больным сиротам

На счетах платформы "Имена" остается $545 тысяч. СК отказался разблокировать счета, чтобы деньги пошли на благотворительность

Учредитель проекта "Имена" Екатерина Синюк сообщила, что Следственный комитет отклонил ходатайство, в котором организация просила разблокировать счета, чтобы собранные на благотворительность деньги пошли проектам

Например, поисковому отряду "Ангел", или няням, которые смотрят в больницах за детьми-сиротами. 

На арестованных счетах остается более 545 тысяч долларов. 

Заплатить зарплату сотрудникам организации или уволить их "Имена" тоже не могут, пишет nashaniva.
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