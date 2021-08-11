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В Чаусах на поле силовики стреляли в пьяного мужчину с топором - комментарий МВД

10 августа в Чаусах Могилевской области произошел инцидент со стрельбой. Позже в МВД прокомментировали ситуацию.

В Чаусах на поле силовики стреляли в пьяного мужчину с топором - комментарий МВД
скриншот видео
Очевидцы прислали Zerkalo.io видео, на котором видно, что на поле сотрудники милиции окружают мужчину у которого в руках предмет, похожий на топор. Через какое-то время раздается несколько выстрелов и мужчина падает.

Судя по видео, все происходит на поле недалеко от жилых домов. Сначала мужчина поднимает с земли предмет, похожий на топор и начинает уходить в сторону. К нему с разных сторон идут несколько силовиков. В какой-то момент в сторону мужчины стреляют как минимум четыре раза, он падает. После этого один из силовиков распыляет ему в лицо баллончик.


Позже к месту происшествия приезжает скорая помощь. 

Местные жители также сообщили, что мужчина был нетрезв и ранее у него произошел конфликт с женой.

Позже в МВД прокомментировали ситуацию.

«В милицию поступило сообщение, что на улице Симонова возле жилых домов замечен человек с топором, визуально находящийся в состоянии опьянения. Своим видом и поведением он создавал угрозу гражданам, находившимся на улице».
 
По сообщению ведомства, сотрудники милиции вначале пытались успокоить мужчину и убедить отбросить топор. После его окружили, чтобы тот не скрылся.

«Мужчина не реагировал на неоднократные требования прекратить противоправные действия и предупреждения о применении к нему физической силы и табельного оружия».

«Предупредительные выстрелы в воздух также не остановили нападавшего и сотрудники применили оружие. Задержанный госпитализирован, его состояние удовлетворительное, опасности для жизни нет», - утверждают в МВД.

Как стало известно @nashaniva, мужчину зовут Антон Голубцов, ему 34 года, рассказал его брат. Мужчина живет в Чаусах. Женат, есть дети, ранее был судим. По словам брата, Антон жив, в больнице.


Возбуждено уголовное дело по факту угрозы применения насилия в отношении сотрудника милиции.
Белорусский партизан
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