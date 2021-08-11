Судя по видео, все происходит на поле недалеко от жилых домов. Сначала мужчина поднимает с земли предмет, похожий на топор и начинает уходить в сторону. К нему с разных сторон идут несколько силовиков. В какой-то момент в сторону мужчины стреляют как минимум четыре раза, он падает. После этого один из силовиков распыляет ему в лицо баллончик.

Позже к месту происшествия приезжает скорая помощь.

Местные жители также сообщили, что мужчина был нетрезв и ранее у него произошел конфликт с женой.





«В милицию поступило сообщение, что на улице Симонова возле жилых домов замечен человек с топором, визуально находящийся в состоянии опьянения. Своим видом и поведением он создавал угрозу гражданам, находившимся на улице».

По сообщению ведомства, сотрудники милиции вначале пытались успокоить мужчину и убедить отбросить топор. После его окружили, чтобы тот не скрылся.





«Мужчина не реагировал на неоднократные требования прекратить противоправные действия и предупреждения о применении к нему физической силы и табельного оружия».





«Предупредительные выстрелы в воздух также не остановили нападавшего и сотрудники применили оружие. Задержанный госпитализирован, его состояние удовлетворительное, опасности для жизни нет», - утверждают в МВД.





Как стало известно @nashaniva , мужчину зовут Антон Голубцов, ему 34 года, рассказал его брат. Мужчина живет в Чаусах. Женат, есть дети, ранее был судим. По словам брата, Антон жив, в больнице.









Возбуждено уголовное дело по факту угрозы применения насилия в отношении сотрудника милиции.