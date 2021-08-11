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Создатель вакцины: "Дельта" не даст сформировать коллективный иммунитет

Вакцинация может обеспечить определенную защиту, говорит эксперт.

Профессор Оксфордского университета Эндрю Поллард заявил, что штамм "Дельта" делает невозможным формирование коллективного иммунитета от COVID-19.

Об этом пишет Guardian.

По словам главы Oxford Vaccine Group, вакцинация не остановила распространение коронавируса. 

"Проблема в том, что этот вирус - не вирус кори. Если 95% людей привить от кори, то вирус больше не будет передаваться", - сказал Поллард.

Хотя существующие вакцины эффективны для предотвращения серьезных заболеваний и летального исхода, они не защищают от заражения вирусом.

Поэтому вариант "Дельта" по-прежнему будет инфицировать вакцинированных.

"И это означает, что любой, кто еще не вакцинирован, в какой-то момент столкнется с вирусом. И у нас нет ничего, что остановило бы эту передачу", - отметил он.

По словам Полларда, иммунная система запомнит вакцинацию на десятилетия, и это обеспечит человеку определенную степень защиты.
Источник: unian.net
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