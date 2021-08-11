Женщину обвиняют в разбойном нападении на старшую родственницу.





Преступление произошло в апреле. Пенсионерка зашла к 82-летней родственнице через незакрытую дверь. Нападавшая натянула на голову женские колготки, на руки — перчатки, а также взяла с собой игрушечный пистолет.





Она вырвала провод из стационарного телефона. Угрожая "оружием", женщина потребовала у хозяйки дома деньги. Добычей нападавшей стали 420 рублей, 410 долларов и продукты питания.





Уголовное дело завели по ч. 2 ст. 207 УК (разбой). Еще во время расследования нападавшую взяли под стражу. Ей грозит от 6 до 15 лет лишения свободы и штраф.