



Об этом сообщается на портале medrxiv.org.





Группа ученых из Департамента здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка и Школы общественного здравоохранения при Колумбийском университете изучила эпидемиологические данные, собранные в Нью-Йорке в период с ноября 2020-го по апрель 2021 года и пришла к выводу, что данный вариант вируса передается на 15-25 процентов быстрее, чем другие известные мутации.





Этот штамм также способен увеличить коэффициент смертности от инфекции, представляющий собой долю умерших от общего числа инфицированных лиц: за исследуемый период показатель вырос на 46, 82 и 62 процента среди лиц в возрасте 45-64 лет, 65-74 года и старше 75 лет соответственно, передает издание.





Ранее в Минздраве пояснили информацию о выявленном в США штамме «йота». «Он дает летальность выше на 82 процента, особенно в возрастном диапазоне старше 45 лет, и передается по сравнению с другими мутациями на 25 процентов быстрее», — рассказал доктор медицинских наук Сергей Токарев. «Новый штамм — более патогенный и заразный, а также может ускользать от иммунного ответа», — заявил он.