







Министр здравоохранения Беларуси заявил, что в ближайшие месяцы ожидается рост заболеваемости COVID-19 по стране.





По словам Дмитрия Пиневича, пишет Sputnik, к этому уже необходимо готовить систему здравоохранения.





"Мы прогнозируем в сентябре-октябре рост заболеваемости COVID-19", – приводит слова министра пресс-служба ведомства.





Пиневич подчеркнул, что основная задача для всех специалистов – подготовиться к осени.





"Проверить техническое оснащение всех видов оборудования, в том числе кислородное", – обратил внимание министр.





Об этом шла речь на совещании по вопросам работы системы здравоохранения в условиях COVID-19 в белорусской столице. В ходе встречи были обсуждены вакцинация работников предприятий и пожилых людей, наличие лекарственных средств и работа высокотехнологичного медоборудования.





В стране за минувшие сутки выявили 607 случаев заражения коронавирусной инфекцией.При этом выписаны 434 пациента, которые излечились от коронавируса, выполнено 5 650 тестов. Умерло за сутки от осложнений, вызванных инфекцией, 10 пациентов.





С момента начала пандемии по стране зарегистрировано 455 281 человек с положительным тестом на COVID-19, выздоровели 449 186 пациентов.





За весь период распространения коронавируса в Беларуси, по данным Минздрава, умер 3 551 пациент с инфекцией.

Вакцинация от коронавируса в Беларуси

По данным Минздрава на 10 августа, более 1,453 млн человек в Беларуси получили первую дозу вакцины против COVID-19. Из них более 1,111 млн человек прошли полный курс вакцинации.





В Беларуси доступны два препарата от коронавируса – российский "Спутник V" и китайский Vero Cell от компании "Синофарм". Сделать прививку можно в поликлинике по месту жительства, в городских больницах и в дополнительных пунктах вакцинации, которые открылись с 25 июня в торговых центрах и на рынках. В июле пункт вакцинации для всех желающих заработал на станции метро "Ковальская Слобода".





Не исключено, что в скором времени в стране появится и западная вакцина от коронавируса. Александр Лукашенко заявил, что Польша предложила республике гуманитарную помощь, в частности – препарат AstraZeneca.





Даты поставки и объемы польской гуманитарной помощи в виде вакцины от коронавируса Лукашенко не назвал.