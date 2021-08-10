Грозы, туман и прохладный воздух. Белгидромет выступил с предупреждением об опасности
В среду 11 августа в Беларуси местами ожидаются грозы, в ночные и утренние часы в отдельных районах туман. В связи с этим в стране объявлен желтый уровень опасности, свидетельствуют данные Белгидромета.
Источник фото: Elektrilevi
Ветер ночью неустойчивый слабый, днем умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +10..+16°С, местами по востоку до +18°С, максимальная днем +20..+26°С, по востоку до +29°С.
В четверг, 12 августа, пишет Телеграф, с Балтийского моря ожидается поступление прохладных и неустойчивых воздушных масс. Будет облачная с прояснениями погода. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +10..+17°С, максимальная днем +19..+26°С.
В пятницу, 13 августа, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь по северо-востоку республики ночью и утром местами кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в западных районах слабый туман. Ветер умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +10..+15°С, максимальная днем +20..+27°С.
21:39 10/08/2021
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