



Следователи отмечают, что убийство было совершено с особой жестокостью, а причастна к совершению преступления молодая супруга жертвы.





Уголовное дело (фото носит иллюстративный характер)





По имеющейся информации, пишет belnaviny.by, это произошло вечером 8 августа. Супруги совместно употребляли алкогольные напитки. 23-летняя женщина взяла нож и нанесла около 50 ударов своему мужу.





После этого она вышла в коридор. Встретив соседа, она призналась ему в убийстве. Тот и сообщил о трагедии правоохранителям. Возбуждено уголовное дело по п.6 ч.2 ст.139 Уголовного кодекса.







