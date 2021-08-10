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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Названа самая популярная социальная сеть в мире

Ранее лидерскую позицию занимала социальная сесть Facebook.

Фото: tiktok-ru 

С тех пор как пекинская компания «ByteDance» запустила приложение TikTok в 2017 году, пишет blizko.by,  оно обогнало Facebook, WhatsApp, Instagram и Facebook по количеству скачиваний к 2021 году. Об этом свидетельствует глобальный опрос скачиваний 2020 года. 

Стоит отметить, что Telegram, в котором существует функция удаления сообщений, также занимало высокое место в течение года, когда использование социальных сетей было усилено пандемией COVID-19. 

Эксперты отметили, что одной из главных причин быстрого роста числа пользователей TikTok стал массовый переход на удаленные работу и учебу, вызванные пандемией коронавируса. Из-за этого соцсеть, основу аудитории которой ранее составляли подростки и молодежь, выросла за счет более возрастных интернет-пользователей.

 



 
Источник: Мария Квятковская
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