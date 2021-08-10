Фото: Эскиз памятного знака по ул. Р. Люксембург. Telegram-канал Барановичского горисполкома



Как позже выяснилось, экипаж намеренно не покинул слабоуправляемый самолет с единственной целью – избежать масштабных разрушений и гибели мирных граждан. Цель была достигнута, пишет 1reg.by, военные летчики ценой собственной жизни сумели предотвратить непредсказуемые последствия авиакатастрофы.





Сразу же после этого инцидента городские власти пообещали горожанам, что подвиг летчиков будет увековечен. И вот стало известно, каким образом это будет сделано. На заседании архитектурно-градостроительного совета, состоявшемся в начале недели, был рассмотрен и утвержден эскиз памятного знака трагически погибшим летчикам.





Идею этого знака предложил офицер 61-й истребительной авиационной базы Александр Чернышев. Эскиз разработал главный архитектор города Виталий Полуянчик.





Сам памятный знак представляет собой двух выкованных из металла журавлей, устремленных в небо. На фоне композиции размещен силуэт взымающего ввысь Як-130, на котором военные летчики и совершили свой подвиг. Композиция будет крепиться на гранитной плите, на лицевой стороне которой будут выгравированы имена летчиков, а на обратной последние слова перед гибелью:





– Лейтенант: «Прыгаем?»





– Майор: «Нет! Город под нами…»





На градостроительном совете эскиз был утвержден для дальнейшей разработки проектной документации. Памятный знак планируется разместить во дворе дома, возле которого оборвалась жизнь героев.











