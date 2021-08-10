Фото: предоставлено читателями





Очевидцы рассказали порталу Zerkalo.io, как все произошло.





Очевидцы сообщили, что все произошло днем на пересечении улиц Мястровской и Баторинской. В канализационный люк провалился четырехлетний мальчик.





— Канализационный люк кто-то накрыл пластиковым белым ограждением. Самой крышки там не было. Я увидел, как ребенок шагнул к нему, оперся на ограждение и оно сдвинулось. Ребенок упал в люк, вслед за ним прыгнула его мама. Я был в метрах 20 от них. Побежал туда и помог женщине вытащить ребенка, — рассказывает минчанин Дмитрий.





Вокруг люка уже стали собираться люди, кто-то вызвал скорую помощь.





— В люке было много воды — мать и ребенок были полностью мокрые. Женщина говорила, что ребенок с головой ушел под воду. Но так как сын занимается плаванием, то, видимо, успел набрать воздуха и задержать дыхание, — рассказывает мужчина.





Тот самый люк. Фото читателей





Минут через 10 приехала скорая помощь. Мальчика вместе с мамой забрали в больницу для осмотра ребенка.









Дмитрий же подошел к рабочим, которые на противоположной стороне дороги занимались протяжкой кабеля, чтобы уточнить, кто поставил пластиковое ограждение.





— Они сказали, что ограждение не их и они сами обратили внимание, что люк там закрыт неправильно, — говорит мужчина.





Читатели портала Zerkalo.io прислали фотографии с места происшествия. Сейчас, судя по снимкам, на месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета.



