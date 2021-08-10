



Фотограф Ирина Самойлова, живущая в Краснодаре, рассказала изданию «Подъём», что фигурки из металла были установлены месяца три назад, однако недавно у скульптур появились таблички с именами.





«Они точно месяца три там находятся. Просто были без табличек. Таблички появились недавно, может, с недели две, не больше. Мне стало интересно, так как с детства слышала данные слова, я их сфотографировала, не думала, что они так разлетятся по сети».





Между тем, в администрации Краснодара «Подъёму» сообщили , что выясняют происхождение скульптур. В мэрии уверяют, что это «чья-то самопальная самодеятельность». Кто автор фигур, не известно.









Фото: Ирина Самойлова