В интернет только после клятвы / Иллюстративное фото pixabay.com





Об этом новом требовании сообщает Радио Азатлык — Туркменская служба Радио Свобода. "А без VPN в интернете никакие сайты не открываются. Не знаю даже, что делать", — говорит героиня материала. По ее словам, передает Еврорадио, в очереди на подключение она была полтора года! Интернет ей необходим прежде всего для связи с мужем, который находится на заработках за рубежом.





Власти Туркменистана пытаются ограничивать доступ своих граждан к интернету самыми разными способами. В стране заблокированы страницы соцсетей, сайты, предлагающие VPN-сервисы. Известны случаи ареста мастеров, которые за деньги устанавливали их на телефоны.