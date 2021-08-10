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В Туркменистане интернет подключают после клятвы на Коране об отказе от VPN

В Туркменистане домашний интернет подключают после... клятвы на Коране об отказе от VPN.

В интернет только после клятвы / Иллюстративное фото pixabay.com

Об этом новом требовании сообщает Радио Азатлык — Туркменская служба Радио Свобода. "А без VPN в интернете никакие сайты не открываются. Не знаю даже, что делать", — говорит героиня материала. По ее словам, передает Еврорадио, в очереди на подключение она была полтора года! Интернет ей необходим прежде всего для связи с мужем, который находится на заработках за рубежом.

Власти Туркменистана пытаются ограничивать доступ своих граждан к интернету самыми разными способами. В стране заблокированы страницы соцсетей, сайты, предлагающие VPN-сервисы. Известны случаи ареста мастеров, которые за деньги устанавливали их на телефоны.
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