Как дела у Александра Федуты?
Новые следственные действия с его участием пока не проводятся. Последний раз адвокат его посещала примерно две недели назад. Отметила, что немного похудел.
Не так давно жена передала Александру Федуте телевизор. Ранее в камере СИЗО КГБ, где находится известный публицист и филолог, была возможность смотреть новости и некоторые развлекательные передачи.
Однако вскоре соседи по камере изменились, и те сидельцы, кому принадлежал телевизор, забрали его с собой – по правилам внутреннего распорядка, оставить просто не имели права. Поэтому сейчас у Федуты имеется свой собственный телевизор.
В письмах к жене Александр Иосифович также писал, что ему удалили зуб, который долгое время его беспокоил.
Источник: nv-online.info
13:34 10/08/2021
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