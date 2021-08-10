Вирджиния Джуффре и еще несколько женщин утверждали, что стали жертвами американского финансиста Джеффри Эпштейна, который предположительно покончил с собой в тюремной камере два года назад.





Джуффре в иске утверждает, что подверглась сексуальному насилию со стороны принца Эндрю в Лондоне и Нью-Йорке.





"Я призываю принца Эндрю к ответу за то, что он сделал со мной, - сказала Джуффре. - Влиятельные и богатые люди не освобождаются от ответственности за свои поступки".





Принц Эндрю, герцог Йоркский, последовательно отрицает эти утверждения.





"Этого не было. Я могу абсолютно категорично заявить вам, что этого никогда не было. У меня нет никаких воспоминаний о том, что я когда-либо встречался с этой дамой, вообще никаких", - говорил он в интервью Би-би-си в 2019 году.





Принц также заявлял, что сожалеет о связи с Джеффри Эпштейном и глубоко сочувствует тем, кто пострадал от его действий.





"Конечно, я готов помочь любому соответствующему правоохранительному органу в расследовании, если это потребуется", - говорил он.