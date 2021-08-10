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Могилевчанин год назад выбросил военную форму спецназа. Сейчас его задержали

5 августа был задержан бывший военнослужащий в/ч 3214 внутренних войск МВД из Могилёва Владислав Бобков, сообщает правозащитный ТГ-канал "MAYDAY".

Мужчину задержали на улице: с четырёх сторон к нему подскочили сотрудники 3-го управления ГУБОПиК МВД и положили его лицом в асфальт.

В чем именно обвиняют Бобкова и каков его нынешний статус, неизвестно. 

В одном из провластных ТГ-каналов появилось видео, где Бобков сам объясняет: его задержали за то, что "находился в деструктивном телеграм-канале, а также выбросил свою форму спецназа в мусорный контейнер" (это случилось в августе 2020 года).

При этом далее в этом же видео могилевчанин говорит, будто ни в "каких деструктивных чатах не находится".
Источник: euroradio.fm
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